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Царьград

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Байден отправляет помощь в Калифорнию: шестеро погибших в пожарах Лос-Анджелеса

Байден отправляет помощь в Калифорнию: шестеро погибших в пожарах Лос-Анджелеса

В Калифорнии разрушительные пожары унесли шесть жизней, включая жителя Малибу. Президент Джо Байден объявил о федеральной помощи с направлением пожарных и авиации.

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