Финский политик и представитель партии «Альянс свободы» Армандо Мема выразил мнение, что Европейский союз должен уделять больше внимания улучшению условий жизни своих граждан, а не заниматься проявлениями русофобии.
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