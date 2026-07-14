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Аргументы и Факты

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Мема призвал ЕС заняться улучшением благосостояния граждан, а не русофобией

Мема призвал ЕС заняться улучшением благосостояния граждан, а не русофобией

Финский политик и представитель партии «Альянс свободы» Армандо Мема выразил мнение, что Европейский союз должен уделять больше внимания улучшению условий жизни своих граждан, а не заниматься проявлениями русофобии.

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