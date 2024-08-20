Унитазы с сигнализацией установят в сибирском городе, чтобы никто не украл

Кроме того, унитазы должны быть антивандальными В Кемерове установят уличные туалеты с теплой водой и антивандальными системами в рамках реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", пишет "Сибдепо".
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