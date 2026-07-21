Аделия Петросян уходит от Тутберидзе: драма в мире фигурного катания

Аделия Петросян, известная российская фигуристка, больше не тренируется у Этери Тутберидзе. Это произошло в июле, когда большинство людей уже не следят за новостями спорта, но до начала нового сезона еще осталось немного времени.
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