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Лондон раскрыл детали гибели своего первого действующего военнослужащего на Украине

Лондон раскрыл детали гибели своего первого действующего военнослужащего на Украине

Одному ныне уже покойному британскому военному не сиделось спокойно на родине, и он решил отправиться на украинскую территорию помогать убивать русских.

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