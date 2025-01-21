Avia.pro - СМИ Время такое, что уже никого ничего не удивляет. Но даже в эпоху всеобщей апатии к чужой боли история, произошедшая 10 декабря в бизнес-парке Румянцево, пробирает до мурашек.
«Ни одна русская не может мне ничего говорить»: у парковки в Румянцево иноземец напал на русскую женщину
Комментарии
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soylosan
Пока очевидцы не перестанут быть равнодушными наблюдателями ничего не изменится. Мужика на месте не скрутили, ментов не вызвали несколько раз от нескольких заявителей, не проследили, в участок не пошли. А чуреки именно так и сделали бы и нападавшему ещё до ментов вломини. И кто нашим злобный Буратино?
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9 час.
Авас Анекак
всех черножопых повесить не взирая на возраст и пол, пидары вырастут права качать будут это война за вышивание англосаксы дали карт бланш главам диаспор на беспридел
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5 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Колоколцева судить и в тюрьму за развал полиции!
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4 час.
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