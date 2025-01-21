«Ни одна русская не может мне ничего говорить»: у парковки в Румянцево иноземец напал на русскую женщину

soylosan

Пока очевидцы не перестанут быть равнодушными наблюдателями ничего не изменится. Мужика на месте не скрутили, ментов не вызвали несколько раз от нескольких заявителей, не проследили, в участок не пошли. А чуреки именно так и сделали бы и нападавшему ещё до ментов вломини. И кто нашим злобный Буратино?