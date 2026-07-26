Путин раскрыл россиянам способы оставаться в форме

Президент России Владимир Путин раскрыл способы, которые помогают ему всегда оставаться в форме. Секреты, как быстро прийти в себя, когда не осталось сил, он раскрыл в ходе встречи с военными моряками в Санкт-Петербурге, пишет ТАСС.