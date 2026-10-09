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Царьград

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"Никуда он от нас не денется": Лукашенко пошутил над Пашиняном во время фотосессии

"Никуда он от нас не денется": Лукашенко пошутил над Пашиняном во время фотосессии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал целый ряд заявлений, нацеленных, скажем так, на многовекторность политики страны.

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