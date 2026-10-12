Дмитрий Корнейчук: План Трампа завораживает — санкции вниз, выборы в Украине, референдум по сценарию

Почему снятие санкций с российского дизеля совпало с переговорами в Майами? Может ли заморозка конфликта быть оформлена как серия «добровольных» уступок Украины? Почему президент Украины Владимир Зеленский публично возмущается, но «подыгрывает сценарию»? И почему молчание Демократической партии США важнее любых гневных заявлений? Дмитрий Корнейчук, политический аналитик, президент Центра инновацио… Читать далее: https://govorit.