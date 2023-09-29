ЦБ обеспокоен ситуацией на рынке жилья, разница цен между первичным и вторичным рынком достигает 50%

ЦБ видит признаки перегрева рынка ипотеки, разница цен между первичным и вторичным рынком достигает 50%, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на XX Международном банковском форуме в Сочи.
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