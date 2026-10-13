Guyana Oil Exports Set to Surpass 1 Million Barrels per Day for First Time

Guyana, one of the world's newest oil exporters, is poised to surpass one million barrels per day in crude oil exports for the first time this December, marking another extraordinary milestone for the small South American country.
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