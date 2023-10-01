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Кубок мира по регби-2023. Австралия сыграет с Португалией, ЮАР против Тонга

Кубок мира по регби-2023 Групповой этап Группа C  Сент-Этьен, Франция Австралия – Португалия – 18.45   Положение в группе: Уэльс – 14 (3), Фиджи – 10 (3), Австралия – 6 (3), Грузия – 3 (3), Португалия – 2 (2).

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