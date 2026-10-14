Картину русского художника Василия Кандинского «Красочная жизнь» продали на аукционе в Лондоне за более чем £31,5 млн (около $41,7 млн).
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