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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гусев об интересе «Ростова»: «Первый раз слышу. Предложения готов рассмотреть, конечно»

Бывший тренер « Динамо »  Ролан Гусев  заявил, что не знает об интересе со стороны «Ростова». Ранее «РБ Спорт» сообщил, что Гусев является главным кандидатом на пост главного тренера ростовчан в случае увольнения Джонатана Альбы .

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