Гусев об интересе «Ростова»: «Первый раз слышу. Предложения готов рассмотреть, конечно»

Бывший тренер « Динамо » Ролан Гусев заявил, что не знает об интересе со стороны «Ростова». Ранее «РБ Спорт» сообщил, что Гусев является главным кандидатом на пост главного тренера ростовчан в случае увольнения Джонатана Альбы .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии