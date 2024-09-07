В Москве отмечают День города

Москва в эти выходные отмечает День города. По праздничному поводу горожан поздравил Владимир Путин. Во время своего выступления президент назвал столицу символом и надежным оплотом российской государственности.
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