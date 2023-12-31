История праздника: новогодний тест RT

Кто «привёз» Новый год в Россию? Когда Снегурочка стала неотъемлемой частью праздника? А когда прошёл первый «Голубой огонёк»? Пройдите тест RT и проверьте, хорошо ли вы знаете историю русского Нового года.
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