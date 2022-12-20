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Достигли триллиона. Bloomberg посчитал потери ЕС от роста цен на энергию

В агентстве Bloomberg подсчитали, что антироссийские санкции уже обошлись странам ЕС в 1 трлн долл. Такой ущерб складывается главным образом из-за резкого роста закупочных цен на газ и нефть, спровоцированного резкой конфронтацией с Россией.

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