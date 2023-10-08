Чем накормить хулиганов, чародеек и уставших путников: 5 культовых блюд из «Ведьмака»

Вы когда-нибудь задумывались над тем, что едят люди и нелюди в мире «Ведьмака», придуманном Анджеем Сапковским? Что подают уставшим путникам и очаровательным чародейкам в тавернах? Пироги из Туссента, кроличий паштет, уха от Лютика и горячо любимые хрустики Цири – лишь малая часть тех блюд, которые можно без труда отыскать в книге.