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Богородский депутат устроил к себе на мясокомбинат нелегалов из Узбекистана вместе их с детьми

Богородский депутат устроил к себе на мясокомбинат нелегалов из Узбекистана вместе их с детьми

Богородский депутат устроил к себе на мясокомбинат нелегалов из Узбекистана вместе их с детьми Член комитета по аграрной политике совета депутатов Богородского МО Нижегородской области Станислав Караганский тривиально решил проблему с дешевой рабочей силой на предприятии, которым он руководил.

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