Курганская мэрия отреагировала на ситуацию с многодетной матерью, лишившейся дома из-за паводка

Многодетная жительница Кургана Светлана Тарханова, лишившаяся дома во время паводка, получила единовременные выплаты, но акт независимой экспертизы не является основанием для того, чтобы выплатить средства по утере жилья.
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