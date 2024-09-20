Значимый сектор экономики будущего: к 2030 году Москва планирует удвоить оборот креативных индустрий

В столичном концертном зале «Зарядье» прошел форум БРИКС «Облачные города». Он объединил управленцев и экспертов из самых разных стран, включая Бразилию, Индию, Китай, Малайзию, Саудовскую Аравию, Катар, Турцию и Казахстан.
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