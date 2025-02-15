Аргентина отправила делегацию минобороны страны в Мюнхен

Аргентина отправила делегацию минобороны страны на Мюнхенскую конференцию по безопасности, чтобы добиться поддержки принятия страны в НАТО в категории «глобальный партнер», 15 февраля пишет газета Clarin.
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