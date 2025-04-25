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Врач Агаева назвала страны, в которых туристы могут заразиться малярией

Врач Агаева назвала страны, в которых туристы могут заразиться малярией

При планировании поездки в страны, где распространена малярия, например в Африку, Индию, Пакистан, Малайзию, следует заранее подготовиться и за две — четыре недели проконсультироваться с инфекционистом, посоветовала в беседе с RT врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева.

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