Врач Агаева назвала страны, в которых туристы могут заразиться малярией

При планировании поездки в страны, где распространена малярия, например в Африку, Индию, Пакистан, Малайзию, следует заранее подготовиться и за две — четыре недели проконсультироваться с инфекционистом, посоветовала в беседе с RT врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева.