Дмитрий Артюхов принял участие в заседании Коллегии по национальной безопасности УрФО

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял участие в заседании коллегии по вопросам национальной безопасности Уральского федерального округа, которое провел полномочный представитель Президента России Артем Жога.
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