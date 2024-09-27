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За рулем

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Когда уже, наконец, электросамокатчиков заставят сдавать на права?

Когда уже, наконец, электросамокатчиков заставят сдавать на права?

Вопрос от читателя «За рулем»:– Реально ли ввести права за управление самокатами и прочими СИМ?Почитать еще: Как припарковаться впритирку без камер и парктрониковОтвет экспертаНикита Гудков, заместитель главного редактора «За рулем»:– Конечно.

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