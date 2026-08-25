ExxonMobil, LyondellBasell и Apollo заинтересовались химическими активами Shell в США Химический бизнес Shell в США стал объектом интереса со стороны ведущих отраслевых игроков и инвестиционных фондов.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
ExxonMobil, LyondellBasell и Apollo заинтересовались химическими активами Shell в США Химический бизнес Shell в США стал объектом интереса со стороны ведущих отраслевых игроков и инвестиционных фондов.
Свежие комментарии