Фрэнсис Нганну: «Фьюри сказал мне, что преподаст школу бокса. После нокдауна я ответил: «Хреновый ты учитель»

«Танцы после нокдауна? В начале поединка Фьюри мне сказал: «Ну что, пошли в школу бокса». Когда я его уронил, то ответил: «Хреновый ты учитель», – заявил экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну.