Пряность, способствующая снижению жирового содержания в организме

Команда ученых из Texas A and M AgriLife назвала пряность, снижающую количество жира в организме. Работа, опубликованная в International Journal of Molecular Sciences, показала, что кардамон обладает рядом новых полезных свойств для здоровья.
Команда ученых из Texas A and M AgriLife назвала пряность, снижающую количество жира в организме. Работа, опубликованная в International Journal of Molecular Sciences, показала, что кардамон обладает рядом новых полезных свойств для здоровья.
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