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Постекоглу о 2:0 с «Челси»: «Мы слегка потеряли веру в наш футбол, я должен это изменить. Сегодня «Тоттенхэм» был плох, мое послание не дошло до команды»

Сегодня «Тоттенхэм» уступил команде Маурисио Почеттино (0:2) в перенесенном матче 26-го тура АПЛ. – Мы играли недостаточно хорошо, и я должен взять на себя ответственность за это.

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