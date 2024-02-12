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Электролёты Joby Aviation начнут перевозить пассажиров в Дубае с 2026 года Власти пр...

Электролёты Joby Aviation начнут перевозить пассажиров в Дубае с 2026 года Власти пр...

Электролёты Joby Aviation начнут перевозить пассажиров в Дубае с 2026 годаВласти преуспевающих ближневосточных стран давно неравнодушны к идее организации пассажирских авиаперевозок с помощью летательных аппаратов на электротяге, и достигнутое Joby Aviation на этой неделе соглашение с правительством ОАЭ подчёркивает неизменность этого курса.

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