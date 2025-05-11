В рамках реновации в Бабушкинском районе высадили около 3000 деревьев и кустарников

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что в Бабушкинском районе Москвы возле восьми новых домов по программе реновации высажено около 3000 деревьев и кустарников .
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