В рамках реновации в Бабушкинском районе высадили около 3000 деревьев и кустарников

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что в Бабушкинском районе Москвы возле восьми новых домов по программе реновации высажено около 3000 деревьев и кустарников .