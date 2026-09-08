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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вальверде признан лучшим игроком матча «Реал» – «Интер» по версии УЕФА

Федерико Вальвержде признали лучшим игроком матча между « Реалом » и « Интером » в Лиге чемпионов. Встреча 1-го тура общего этапа завершилась победой мадридцев со счетом 2:1.

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