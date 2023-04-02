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Резников о помощи Исмагулова в подготовке к бою с Вартаняном: «Он хорошо встает из борьбы, стойка лучше, чем у Эдика»

Казахстанский боец АСА Артем Резников рассказал о помощи со стороны бойца UFC Дамира Исмагулова в подготовке к финалу гран-при против Эдуарда Вартаняна: «Дамиру не хватило борьбы, если бы он ее подтянул, то бой с Арманом сложился по-другому.

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