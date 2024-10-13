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Царьград

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ВСУ вывезли на Украину всю сельхозтехнику с занятых территорий Курской области

ВСУ вывезли на Украину всю сельхозтехнику с занятых территорий Курской области

ВСУ угнали всю сельскохозяйственную технику с занятых территорий России.Украинцы похитили и вывезли всю сельхозтехнику с территории захваченного Кореневского района Курской области.

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