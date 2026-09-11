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Путин заявил, что современный мир проходит этап глубинных преобразований

Путин заявил, что современный мир проходит этап глубинных преобразований

Президент России Владимир Путин заявил, что современный мир сегодня проходит этап глубинных преобразований.

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