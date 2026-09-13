За десять часов на объекты противника в Одессе сбросили 40 ФАБов с УМПК

Только за последние десять часов ВС РФ применили по Одессе и области более 40 планирующих авиабомб и крылатых ракет «Бандероль».
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Хорошие новости! Ребятушки, берегите себя!
Что-то одесситов не жаль...Сами против Киева ни шагу они не сделали...А ведь как и ДНР и ЛНР...МОГЛИ...Но как-то ...в штаны неложили после 2 мая....Ну хотя бы ПАРТИЗАНЯЛИ ПРОТИВ СКОТСКОЙ ВЛАСТИ КИЕВСКОЙ....