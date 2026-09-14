We Can't Afford $5,000 "Dividend" Checks Submitted by QTR's Fringe Finance While the stock market implodes on or ahead of schedule, as predicted, I had another revelation last night that anyone with a first-grade understanding of math could have also arrived yet.
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