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Zero Hedge

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We Can't Afford $5,000 "Dividend" Checks

We Can't Afford $5,000 "Dividend" Checks

We Can't Afford $5,000 "Dividend" Checks Submitted by QTR's Fringe Finance While the stock market implodes on or ahead of schedule, as predicted, I had another revelation last night that anyone with a first-grade understanding of math could have also arrived yet.

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