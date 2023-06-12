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МИД Китая заявил, что Пекин не поставляет бронетехнику чеченским военным в зоне СВО

МИД Китая заявил, что Пекин не поставляет бронетехнику чеченским военным в зоне СВО

Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики заявило, что Пекин не поставляет бронетехнику чеченским военнослужащим, действующим в зоне спецоперации.

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