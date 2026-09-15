Reuters: испытания украинских перехватчиков «Гераней» провалились

В ходе испытаний украинских перехватчиков реактивных «Гераней» выявились проблемы с управлением и ограниченная эффективность новых аппаратов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия вошла в чи...
- Не повторить ошиб...
- Украинские диплом...
Надо сдаваться, Жорин. Он же русский, а воюет за бандеровцев, скотина.