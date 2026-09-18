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Царьград

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Кому из "своих" мог помешать генерал Грунис? Разгадка в принципиальности Грозного

Кому из "своих" мог помешать генерал Грунис? Разгадка в принципиальности Грозного

Герой России Антон Феликсович Грунис погиб в ночь на 13 сентября 2026 года под Кондратьевкой в ДНР. Ему было 46.

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