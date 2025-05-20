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Врач Чиркова: контролировать давление нужно уже с 40 лет

Врач Чиркова: контролировать давление нужно уже с 40 лет

Гипертонию называют «тихой убийцей», так как она одна из частых причин инсультов и инфарктов. Людям следует измерять свое давление уже с 40 лет, рассказала в беседе с «Радио 1» руководитель Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова.

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