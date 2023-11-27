Экс-тренер "Вашингтона" Тротц вспомнил о просьбе для Овечкина из-за Кубка Стэнли

Бывший главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Барри Тротц в материале издания The Athletic вспомнил, как Александр Овечкин переживал неудачи перед своим главным соперником — форвардом "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби, и рассказал о своей просьбе перед победой в Кубке Стэнли.
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