Здравствуйте, Морена. Спасибо за ваш канал и ваше творчество! Буду рада, если моё письмо вас заинтересует, и вы ответите мне в блоге.
Развожусь со вторым мужем, детей нет. Могу ли я пожить для себя, наконец-то?
Комментарии
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Генрих
Ежели баба дура по жизни, она себе таких же клинических "спутников" находит. Но в 34 года и второй развод...это надо уметь... мож дело не в мужиках, а в любви к "травкам"?
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13 час.
ВА
Владимир Акулов
*Разведенка* указала на определенные *причины* своих разводов...И она думает , что поняла *причины* своих разводов...На самом деле , мешает ей в браке , может быть , совсем другое...И женщина не осознает этого...Странно , что она не родила детей , хотя дважды была замужем ?! Возможно , этой женщине совсем не нужны мужчины и секс, не нужны дети...Пусть живет так , как ей нравится.
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3 час.
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