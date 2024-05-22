Развожусь со вторым мужем, детей нет. Могу ли я пожить для себя, наконец-то?

Ежели баба дура по жизни, она себе таких же клинических "спутников" находит. Но в 34 года и второй развод...это надо уметь... мож дело не в мужиках, а в любви к "травкам"?

ВА

Владимир Акулов

*Разведенка* указала на определенные *причины* своих разводов...И она думает , что поняла *причины* своих разводов...На самом деле , мешает ей в браке , может быть , совсем другое...И женщина не осознает этого...Странно , что она не родила детей , хотя дважды была замужем ?! Возможно , этой женщине совсем не нужны мужчины и секс, не нужны дети...Пусть живет так , как ей нравится.