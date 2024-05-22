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Развожусь со вторым мужем, детей нет. Могу ли я пожить для себя, наконец-то?

Развожусь со вторым мужем, детей нет. Могу ли я пожить для себя, наконец-то?

Здравствуйте, Морена. Спасибо за ваш канал и ваше творчество! Буду рада, если моё письмо вас заинтересует, и вы ответите мне в блоге.

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Комментарии
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Генрих
Ежели баба дура по жизни, она себе таких же клинических &quot;спутников&quot; находит. Но в 34 года и второй развод...это надо уметь... мож дело не в мужиках, а в любви к &quot;травкам&quot;?
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13 час.
ВА
Владимир Акулов
*Разведенка*   указала  на  определенные  *причины*  своих  разводов...И  она  думает  ,  что  поняла  *причины*  своих  разводов...На  самом  деле  ,  мешает  ей  в  браке  ,  может  быть  ,  совсем  другое...И  женщина  не  осознает  этого...Странно  ,  что  она  не  родила  детей  ,  хотя  дважды  была  замужем  ?!  Возможно  ,  этой  женщине  совсем  не  нужны  мужчины  и  секс, не  нужны  дети...Пусть  живет  так  ,  как  ей  нравится.
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3 час.

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