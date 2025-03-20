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Царьград

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В России предложили поступить с чипсами так же, как с алкоголем: акциз и запрет продажи детям

В России предложили поступить с чипсами так же, как с алкоголем: акциз и запрет продажи детям

Весь алкоголь в России является подакцизным товаром. Его продажа детям запрещена. Аналогичным образом теперь предлагают поступить и с чипсами.

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