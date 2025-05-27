Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Бену Шапиро заявил, что на Украине силовая мобилизация не носит массовый характер, а основной состав ВСУ состоит из добровольцев.
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