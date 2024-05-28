Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России. Чем ответим мы?

НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России. Чем ответим мы?

В ФСБ  заметили, что НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России. «Вблизи российской границы наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения боевых действий против Российской Федерации, включая нанесение ядерных ударов по нашей территории», — говорит глава Погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов.

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