Токен dYdX (DYdX) способствует децентрализованной бирже и управлению сообществом

Токен DYDX служит валютой управления протоколом dYdX и обеспечивает симбиотические отношения между заинтересованными сторонами, такими как трейдеры, поставщики ликвидности и разработчики, которые работают над улучшением функций протокола и обеспечением демократизированного процесса принятия решений.