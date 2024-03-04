Токен dYdX (DYdX) способствует децентрализованной бирже и управлению сообществом

Токен DYDX служит валютой управления протоколом dYdX и обеспечивает симбиотические отношения между заинтересованными сторонами, такими как трейдеры, поставщики ликвидности и разработчики, которые работают над улучшением функций протокола и обеспечением демократизированного процесса принятия решений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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