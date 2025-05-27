В Северной Осетии полицейские изъяли у местного жителя незаконно хранившийся револьвер системы Нагана

Сотрудники ОБОПиПС Управления уголовного розыска МВД по Республике Северная Осетия – Алания в ходе реализации оперативной информации изъяли у жителя Владикавказа незаконно хранившееся огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.
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