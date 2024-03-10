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  • Николай Данилов
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Папа римский посоветовал Киеву поднять белый флаг: главное за сутки

Папа римский посоветовал Киеву поднять белый флаг: главное за сутки

МОСКВА, 10 марта, ФедералПресс. Папа римский Франциск заявил, что Киев должен иметь смелость поднять белый флаг, Франция собирает альянс стран, которые готовы послать войска на Украину, российские войска уничтожили три пусковые установки ЗРК Patriot в ДНР.

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