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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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15-летний подростк едва не умер из-за укуса ядовитого паука «чёрная вдова

15-летний подростк едва не умер из-за укуса ядовитого паука «чёрная вдова». Парень стал седьмым пациентом в регионе, у которого врачи диагностировали отравление ядом этого насекомого.

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